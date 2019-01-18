Malazgirt'te karne sevinci

Muş'un Malazgirt ilçesindeki 15 bin öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve Milli Eğitim Şube müdürleri Emin Yeşilbudak ve Şahin Kılıç, yarıyıl tatili nedeniyle okullarda düzenlenen karne dağıtım törenlerine katıldılar. Pakize Özgen Ortaokulu ve Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrencilerin karnelerini veren Kaymakam Emre Yalçın, dersleri iyi olan öğrencileri tebrik ederken, notları düşük olan öğrencilere de başarılı olmaları konusunda nasihatlerde bulundu.

Pakize Özgen Ortaokulunda okuyan öğrencilerin karne sevincine de ortak olan Kaymakam Emre Yalçın, “İlçemizde tatile çıkan tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ise, karnesi zayıf olan öğrencilerin üzülmemesi gerektiğini ifade ederken, velilerden de olumsuz davranışlarda bulunmamaları gerektiğine vurgu yaptı.