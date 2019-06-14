Malazgirt'te karne sevinci

Muş'un Malazgirt ilçesindeki 15 bin 73 öğrenci karnelerini aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Kılıç, 2018- 2019 eğitim öğretim döneminin tamamlanması nedeniyle okullarda düzenlenen karne dağıtım törenlerine katıldılar. Karakaya Köyü İlk ve Ortaokulu ile Şehit Er Zeki Özşubaşı Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrencilerin karnelerini veren Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, dersleri iyi olan öğrencileri tebrik ederken, notları düşük olan öğrencilere de başarılı olmaları konusunda nasihatlerde bulundu.

Karakaya Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin karne sevincine de ortak olan Müdür Kaya, “Bugün itibari ile 136 eğitim öğretim kurumlarımızda okuyan 15 bin 73 öğrenci karnelerini aldılar. İlçemizde tatile çıkan tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Kılıç ise, karnesi zayıf olan öğrencilerin üzülmemesi gerektiğini ifade ederken, velilerden de olumsuz davranışlarda bulunmamaları gerektiğine vurgu yaptı.