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Malazgirt'te kırağı ile gelen güzellik

Muş’un Malazgirt ilçesinde soğuk havalarda oluşan kırağı, ilçe merkezi ve Tarihi Milli Parkta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde soğuk havalarda oluşan kırağı, ilçe merkezi ve Tarihi Milli Parkta kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Tarihi ilçede iki gündür etkili olan soğuk hava ve sisin ardından oluşan kırağı güneşin açmasıyla güzel manzaralar oluşturdu. Tarihi Milli Park bölgesindeki sarıçam ormanları, kırağı ile beyaza büründü. İlçe merkezinde 15 Temmuz Şehitleri Parkı, Cumhuriyet Meydanı ve Tarihi Milli Parktaki ağaçlarda kırağı ile kartpostallık manzaralar oluştu.


İlçe merkezindeki basketbol sahası kırağı ile beyaz bir örtüye bürünürken, soğuk havalara rağmen ilçede hayvancılık yapan vatandaşlar ise kırağı ile güzellikler altında hayvanlarını yemledi.

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