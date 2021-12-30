Malazgirt'te kırağı ile gelen güzellik

Muş'un Malazgirt ilçesinde soğuk havalarda oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Tarihi ilçede iki gündür etkili olan soğuk hava ve sisin ardından oluşan kırağı güneşin açmasıyla güzel manzaralar oluşturdu. Tarihi Milli Park bölgesindeki sarıçam ormanları, kırağı ile beyaza büründü. İlçe merkezinde 15 Temmuz Şehitleri Parkı, Cumhuriyet Meydanı ve Tarihi Milli Park'taki ağaçlarda kırağı ile kartpostallık manzaralar oluştu.

Soğuk havalara rağmen ilçede hayvancılık yapan vatandaşlar ise kırağıyla gelen güzellik altında hayvanlarını yemledi.