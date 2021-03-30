Malazgirt'te 'Kırmızı Çizgi' Uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması, diğer illerde olduğu gibi Muş'un Malazgirt ilçesinde de start aldı.

Yayalara öncelik tanınmasına ve can güvenliğine dikkat çekilen uygulama, Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal, İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki, emniyet ve jandarma ekiplerinin katılımlarıyla ilçe merkezinde gerçekleştirildi. 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla yapılan ekinlikte yoldan geçen araçlardaki şoförlere el broşürü dağıtan Kaymakamı Demirer, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yapmış olduğu '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' sloganıyla bizde hemen çalışmalarımıza başladık. Yaya geçidinden geçerken sürücülerimizin ve yayalarımızın daha dikkatli olmaları konusunda gerekli bilgileri verdik. Yapılan etkinliğin farkındalık oluşturarak meydana gelebilecek olumsuzlukların da önüne geçeceğine inanıyorum" dedi.