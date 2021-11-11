Malazgirt'te KKYDP toplantısı

Muş'un Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığınca çiftçilere, KKYDP 14,2 Etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ile ilgili bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Malazgirt Ziraat Odasında yapılan toplantıya, Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Nimetullah Büte, Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, köy ve mahalle muhtarları ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, kuraklıktan etkilenen Muş geneli çiftçiler için toplam 46 Milyon destek geldiğini ifade ederek, ”İlçemizde geçtiğimiz yıl bir kuraklık yaşandı. Bakanlığımızda kuraklık yaşayan vatandaşlarımıza destek verdi. Bakanlığımız Muş ilimize toplamda 46 milyon destekleme verdi ve bu desteklemelerin 26 milyonu sadece ilçemizde dağıtılacaktır. Bu anlamda KKYDP Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi projelerinden faydalanmaya çalışın” dedi.

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ise ilçede düzenlenen toplantının önemli olduğuna vurgu yaparak, “Malazgirtli çiftçilerimiz, devletimizin verdiği hibe desteklerine mutlaka başvursunlar ve işlerini büyütsünler. Bu hibe desteklemeleri konusunda halkımızı bilinçlendirmek için bu toplantıyı organize eden herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç da, oda olarak her daim çiftçinin yanında olduklarını belirterek, ”İlçemizde yaşanan kuraklıktan dolayı Kaymakamımız başkanlığında, muhtarlarla yaptığımız istişareler doğrultusunda ilçemize 26 milyon destekleme geldi. Bu desteklemeler önümüzdeki günlerde çiftçilerimizin hesaplarına yatacaktır. Ben bu anlamda öncelikle Kaymakamımız Yiğit Yaşar Demirer ile Belediye Başkanı Cengiz Altın'a çok teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Nimetullah Büte tarafından çiftçilere KKYDP 14,2 Etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ile ilgili bilgi verilmesi ile devam eden toplantı soru cevap kısmından sonda son buldu.