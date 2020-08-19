Malazgirt'te korona virüs denetimi yapıldı

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında çarşı merkezi ve iş yerlerinde denetim yapıldı.

Türkiye'nin her yerinde yapılan korona virüs denetimleri Malazgirt ilçesinde de gerçekleşti. Denetimlerde vatandaşlar yetkililer tarafından maske takmaları konusunda uyarılırken, ilçe esnafının ise sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyması yetkilileri sevindirdi. İlçe merkezi ve iş yerinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyan vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Emre Yalçın, kurallara uyulduğu takdirde hem ülkede hem de ilçede salgın sürecinin başarılı bir şekilde atlatılabileceğini ifade etti. Salgın sürecinde hayatın bir parçası olan maske kullanımının alışkanlık haline getirilmesi ve toplum sağlığı için düzgün bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade eden Kaymakam Yalçın, “İlçemizde salgın sürecini başarılı bir şekilde yürüttüğümüze inanıyorum. İlçemizdeki esnaf kardeşlerimizin ve vatandaşlarımızın yaptığımız denetlemelerde kurallara uyduklarını gözlemledik. Salgın süreci boyunca özveri ile çalışan kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurum amirleri, STK temsilcilerinin de katıldığı denetimlerde Veteriner Yusuf Bazyel'in farkındalık oluştursun diye maket kuzuya maske takması ise dikkatlerden kaçmadı.