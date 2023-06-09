Malazgirt'te kurbanlık sevkiyatı başladı

Muş'un Malazgirt ilçesinde Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Malazgirt ve köylerindeki üreticiler, kurbanlıklarını İzmir, İstanbul ve Ankara gibi illere kamyonlarla sevk etmeye başladı. Malazgirt İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdem Taşsöken, kurban sevkiyatlarının sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Bugüne kadarki sevkiyatlarımız çok şükür sıkıntısız bir şekilde devam etti. İlçemizde şu ana kadar bin 123 büyükbaş ve 90 koyun ve keçi sevkiyatımız oldu. İlçemizde sevkiyatını yaptığımız kurbanlıklarımızın tamamı veteriner hekimlerimizin kontrolünde yapılmaktadır" dedi.

Besicilerden Mirza Mehmet Özkahraman da, 50 büyükbaş hayvanını Ankara'ya götüreceğini belirterek, "Her yıl Malazgirt'ten kurbanlıkları batı illerine götürerek kurban pazarlarında satıyoruz. İşlerimiz iyi gidiyor" diye konuştu.

Kurban fiyatlarının geçen yıla göre yüksek olduğunu dile getiren Malazgirtli üreticilerinden Servet Çabuk ise kurbanlıkların ellerinde kalması endişesini yaşadıklarını kaydetti.