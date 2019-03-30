Malazgirt'te kütüphane haftası etkinliği

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde 54. Kütüphane Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bu yıl 54.'sü düzenlenen kütüphane haftası kapsamında Malazgirt Kültür Merkezinde ve Halk Kütüphanesinde Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Malazgirt Kütüphane Müdürlüğü tarafından 54. Kütüphane Haftası nedeniyle tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başlayan programa Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Yusuf Gürel, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Duran Turgut Borcaktepe, İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü, Kütüphane Müdürü Takyettin Taş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Gökhan Demir kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Malazgirt Halk Kütüphanesi Müdürü Takyettin Taş tarafından yapılan açılış konuşmasında kütüphanelerin insan üzerindeki pozitif enerjiyi anlatı. Taş, ”İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü olarak, “Malazgirtli okusun diye” kültürel etkinlikler ile ilçede yaşayan 7'den 70'e herkesin kitap okuma ve kütüphaneden yararlanma bilinçlerinin artmasını hedefliyoruz. Temennimiz üye sayımızın nicelik olarak artmasıdır. Üye sayımız arttıkça sürekli kütüphaneyi kullanan nitelikli okuyucumuz da artacaktır” dedi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Malazgirt Kütüphanesinden en çok kitap okuyanlara ödülleri Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın tarafından verildi.