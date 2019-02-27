İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malazgirt'te ‘LGS Değerlendirme Toplantısı' yapıldı

Muş’un Malazgirt ilçesinde Liselere Geçiş Sınavıyla (LGS) ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Liselere Geçiş Sınavıyla (LGS) ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.


Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Malazgirt Kültür Merkezinde düzenlenen değerlendirme toplantısında Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya tarafından öğretmenlere sınav sistemiyle ilgili çeşitli bilgiler verildi. Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihinin 1 Haziran 2019 olduğunu belirterek, “İki oturum olarak düzenlenecek sınavda, soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı. Sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.