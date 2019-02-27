Malazgirt'te ‘LGS Değerlendirme Toplantısı' yapıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde Liselere Geçiş Sınavıyla (LGS) ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Malazgirt Kültür Merkezinde düzenlenen değerlendirme toplantısında Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya tarafından öğretmenlere sınav sistemiyle ilgili çeşitli bilgiler verildi. Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihinin 1 Haziran 2019 olduğunu belirterek, “İki oturum olarak düzenlenecek sınavda, soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı. Sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak” dedi.