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Malazgirt'te "Madde Bağımlılığı ve Kanser" semineri

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Sağlık Merkezi Müdürlüğü personeli tarafından Boyçapkın köyünde kadınlara yönelik "Madde Bağımlılığı ve Kanser" konulu seminer verildi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Sağlık Merkezi Müdürlüğü personeli tarafından Boyçapkın köyünde kadınlara yönelik "Madde Bağımlılığı ve Kanser" konulu seminer verildi.


Merkezde görevli psikolog Engin Laçin ve ebe Nuray Kuyucu, Boyçapkın İlkokulunda kadınlara madde bağımlılığı ile kanser konusunda bilgi verdi. Psikolog Laçin, insanların zararlı alışkanlıklara yönlendiren sebeplerin merak, özenti ve taklit duyguları olduğunu belirtti. Laçin, zararlı alışkanlıkların başında alkol, sigara, uyuşturucu ve kumarın geldiğini ifade etti.


Ebe Nuray Kuyucu da, kadınlara kanser ve kanserden korunmanın yolları konusunda bilgiler verdi.

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