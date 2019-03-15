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Malazgirt'te "Memleket İstasyonu" oyunu sahnelendi

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamlığı, Malazgirt Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla "Memleket İstasyonu" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı, Malazgirt Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla "Memleket İstasyonu" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.


Malazgirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün sponsorluğunu yaptığı ve Tiyatro Balans'ın sevilen oyunu, "Memleket İstasyonu" adlı tiyatro oyunu, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Malazgirt Kültür Merkezinin konferans salonunda sahnelenen, Haluk Işık tarafından yazılan, Metin Karaman tarafından yönetilen ve İstanbul Tiyatro Balans oyuncuları tarafından sahnelenen Memleket İstasyonu tiyatro oyunu ilk gününde öğrencilerden tam not aldı.


Oyunun bitiminde oyuncuları ayakta alkışlayan öğrenciler, oyunu beğendiklerini dile getirerek, ilçede kültür ve sosyal faaliyetlere çok önem veren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'a teşekkür ettiler.


Oyunu İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Kültür Müdürü Sevil Yaman Acaroğlu ve öğretmenler de izledi.

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