Malazgirt'te mera işgaline son veriliyor

Muş'un Malazgirt ilçesi Selçuklu Mahallesi'ndeki işgal edilen 14 bin 500 dönüm mera arazisi kurtarıldı.

Meraları işgalden kurtarma çalışmalarına katılan Selçuklu Mahallesi Muhtarı Fehim Gün, Mengüçgazi Mahallesi Muhtarı Rahmi Söğüt, Saltukgazi Mahallesi Muhtarı İhsan Eren ile Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı ve Karakaya Köyü Muhtarı Mehmet Muhsin Özkahraman, Muş Valisi İlker Gündüzöz ve Kaymakam Emre Yalçın'ın destekleri ile ilk etapta Selçuklu Mahallesi'ndeki mera arazinde işgalde bulunan 14 bin 500 dönüm arazinin kurtarıldığını bildirdiler. Muhtarlar adına açıklama yapan Selçuklu Mahallesi Muhtarı Fehim Gün, "İlçemizdeki mera işgaline son vermek için Muş Valiliğimiz ve kaymamalığımızın destekleri ile başlatılan ‘Malazgirt'te Mera İşgaline Son' projesi kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerimizle ortaklaşa yaptığımız çalışmalar doğrultusunda ilk etapta Selçuklu Mahallemizde işgal edilen 14 bin 500 dönüm mera arazimizi kurtardık. İlçemizdeki mera işgali çalışmalarında Muş Valiliğimize ve kaymakamlığımıza ilçemizdeki vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum. Kaymakamımız Emre Yalçın özellikle kamu yararına olan her çalışmada yoğun gayret sarf ediyor. Meralarımıza yapılan bu işgallerin önlenmesinde biz muhtarlara destek veren Kaymakamımız Emre Yalçın ve Belediye Başkanımız Cengiz Altın'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Muhtarlar olarak üzerimize düşeni yapalım; mera, yaylak, kışlak ve otlak gibi kamu ortak mallarına sahip çıkalım ki, kullanıcıları olan çiftçilerimiz bizden aldıkları güç ile meralarına, yaylarına, otlak ve çayırlarına sahip çıksın, değer versin, iyileştirmek için ıslah etsin" dedi.

Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Muhsin Özkahraman ise desteklerinden dolayı vali ve kaymakama çok teşekkür ederek, “Yıllardır ilçemizde mera işgali sorunu vardı. Bu soruna hassasiyetle yaklaşan tüm kamu kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. İlçemiz Selçuklu Mahallesi'nde başlattığımız ‘Malazgirt'te Mera İşgaline Son' projesi kapsamında köylerimizde de mera kurtarma çalışmaları yapacağız” ifadelerini kullandı.