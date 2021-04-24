Malazgirt'te 'Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi' açıldı

Muşlu girişimci Cebrail Çetin ve İnşaat Mühendisi Sıddık Yarımdünya, Malazgirt ilçesinde ‘Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi' açtı.

Çalıştıkları iş kollarına dair mesleki yeterlilik belgesi bulunmayan Malazgirtli vatandaşlar için harekete geçen Cebrail Çetin ve İnşaat Mühendisi Sıddık Yarımdünya, ilçede Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi açtı. Malazgirtli vatandaşların ücretsiz mesleki yeterlilik belgesi almalarını sağlayan merkezde, müracaatlar alınmaya başlandı.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı onaylı iş alanlarının verileceği merkezde; ahşap kalıpçı, betoncu, duvarcı, inşaat boyacısı, inşaat işçisi, ısı yalıtımcısı, iskele kurulum elemanı, panel kalıpçı, sıvacı, seramik karo kaplamacısı, alçı sıva uygulamacısı, betonarme demircisi, alçı levha uygulamacısı ve elektrik tesisatçısı iş kolları yer alıyor.

Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi Yetkilisi Cebrail Çetin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Belirlediğimiz iş kolları içerisinde faaliyette bulunan tüm vatandaşlarımızı ücretsiz mesleki yeterlilik sınavlarımıza katılmaları için çalışma ofisimize davet ediyoruz. ‘İşsizliğe çare' parolasıyla Malazgirt ilçemizin dört bir yanında çalışmalarımız sürecek. Sınavlar ve verilen mesleki yeterlilik belgeleri ücretsiz olup, merkezimizin ilçemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.