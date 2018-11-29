Malazgirt'te “Mevlid-i Nebi Haftası” etkinliği

Malazgirt Kültür Merkezinde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Baş'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (s.a.s) örnek hayatından kesitler aktarıldı. Öğrencilerden oluşan ilahi grubu ise, en güzel ilahilerini ve naatlarını Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.s) için okudular.

Program sonunda gelen konuklara Kur'an-ı Kerim tefsiri ve Peygamber Efendimizin hayatını anlatan kitap hediye edildi.

Programa Malazgirt Müftüsü Bünyamin Gölcü, Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri, kurum amirleri, öğrenciler ve öğrenci aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.