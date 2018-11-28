Malazgirt'te öğrenciler arası bilgi yarışması

Muş'un Malazgirt ilçesindeki Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu öğrencileri arasında bilgi yarışması düzenlendi.

Jüri üyelerinin kontrolünde Okul Aile Birliği Başkanı olan Kültür Müdürü Sevil Acaroğlu koordinatörlüğünde Malazgirt Kültür Merkezinin konferans salonunda yapılan yarışmada toplam 20 soru soruldu. Okulun 5, 6, 7 ve 8. sınıfları arasında düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini veren Kültür Müdürü Sevil Acaroğlu, "Siz değerli öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz, ilk önce sizi canı gönülden kutlarım. Böyle güzel bir yarışmayı yaptığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Yarışmadaki amaç birinci ya da ikinci olmak değildir. Önemli olan öğrencilerimizin bu işleri yapabilecek kapasitede olduğunu görmektedir. Şu an gördüğüm tablo beni fazlasıyla memnun etti. Okul aile birliği olarak böyle yararlı etkinliklere imza atacağız" dedi.

Ödüllerin verilmesinin ardından bir konuşma yapan Okul Müdürü Erkan Biçer ise, yarışmanın zevkli geçtiğini dile getirerek, bu tür aktivitelerle öğrencilerin kendilerini yenilediğini ve okulun başarı oranlarını test etme imkânı bulduklarını söyledi.