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Malazgirt'te okul aile birliği başkanı öğretmenlere çiçek dağıttı

Muş’un Malazgirt ilçesinde Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Malazgirt Kültür Müdürü Sevil Acaroğlu, öğretmenler günü dolayısıyla öğretmenlere çiçek dağıttı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Malazgirt Kültür Müdürü Sevil Acaroğlu, öğretmenler günü dolayısıyla öğretmenlere çiçek dağıttı.


Okul Aile Birliği Başkanı Malazgirt Kültür Müdürü Sevil Acaroğlu 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle başkanı olduğu Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulunda, öğretmenlere kırmızı gül dağıttı.


Öğretmenler Günü dolayısı ile öğretmenleri okullarında ziyaret eden Başkan Acaroğlu, sınıflara girerek tek tek öğretmenlerin gününü kutladı. Öğretmenler kendilerine uzatılan çiçekler için teşekkür etti.


Öğretmenlerin çok zor koşullar altında kalmalarına rağmen fedakarca görev yaptığını belirten Acaroğlu, “24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla başkanı olduğumuz okulumuzda fedakar öğretmenlerimize çiçek dağıtmanın mutluğunu yaşadık. Onlar zor koşullar altında bile fedakarca görev yaptıkları için böyle bir etkinlik yaptık. Onları sevindirmek istedik. Bu maksatla böyle etkinlik düzenledik dedi.

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