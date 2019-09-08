Malazgirt'te okul müdürleri toplantısı

Malazgirt Kültür Merkezi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya ilçe Kaymakamı Emre Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ahmet Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve ilçe merkezi ile köy okullarının idarecileri katıldı. Burada konuşan Kaymakam Yalçın, yeni eğitim öğretim yılının tüm Türkiye'ye ve Malazgirt halkına hayırlı olması temennisinde bulundu. Kaymakam Yalçın, "Bu toplantıyı yapmamızın amacı yeni eğitim öğretim yılında eksikliklerimizi belirlemek ve bir an önce yerine getirmektir. Toplantıda da gördüğümüz kadarı ile çok ciddi bir sıkıntımız yoktur. Okullarımız yeni eğitim öğretim yılına hazırdır. Geçen yıl eğitim öğretim yılında tüm okullarımızı yakından gözlemleme fırsatı buldum. Bu yılda sizlere bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Özellikle yatılı okullarımızda öğrenim gören çocuklarımızla yakından ilgilenmenizi istiyorum. Öğrencilerin okul saatleri dışında bile takip etmeyi unutmayın. Bu çocukları, aileleri bizlere emanet ediyor. Bizlerde kendi çocuklarımız gibi sahip çıkmalı ve her türlü yardımlarına koşmalıyız" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ise, yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledikten sonra toplantı görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.