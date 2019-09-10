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Malazgirt'te okul müdürleri toplantısı

Muş’un Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya başkanlığında okul müdürleri toplantısı yapıldı.

Muş'un Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya başkanlığında okul müdürleri toplantısı yapıldı.


2019-2020 eğitim-öğretim yılının 1. dönemin başlaması üzerine Malazgirt'teki okul müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya başkanlığında, Milli Eğitim Şube müdürleri Emin Yeşilbudak ve Şahin Kılıç'ında katılımları ile okul müdürleri toplantısı yapıldı. Malazgirt Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen toplantıda okul müdürlerine açıklama yapan Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdür Vedat Kaya, “2019-2020 eğitim-öğretim yılı çok şükür kazasız belasız başladı. O yüzden bu çok önemli toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılı hayırlı olsun. Yarınlarımız olacak çocuklarımızın hayata atılma maratonunun en önemli adımı okuldur. Geleceğimizi yönetecek nesillerin yetişmesinde en büyük pay sizlerin olacaktır. Bu anlamda ben okullarınızı yeni eğitim öğretim yılına hazırlamakta göstermiş olduğunuz tüm çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum ve bu özverili çalışmalarınızın devamını diliyorum. Siz değerli idarecilerimizin tek isteğimiz, okulunuz öğrencilerinin, okulu kendi evi gibi görmeleri, okulda bir aile sıcaklığını hissetmeleri sağlanmanızdır. Öğretmenlerle devamlı irtibat halinde olmalısınız. Toplantıya katılım sağlayan tüm okul müdürlerime çok teşekkür ediyorum ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Yeni eğitim öğretim yılı ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

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