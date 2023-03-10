İhlas Haber Ajansı

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Malazgirt'te ‘Okul Sporları Turnuvası' başladı

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesinde düzenlenen ‘Okul Sporları Turnuvası’, satranç ve mangala branşlarıyla başladı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen ‘Okul Sporları Turnuvası', satranç ve mangala branşlarıyla başladı.


Malazgirt Şehit Yusuf Ulaş İmam Hatip Lisesinde startı verilen turnuva bünyesinde öğrenciler; satranç, mangala, badminton, masa tenisi, dart, okçuluk, ayak tenisi, voleybol, basketbol ve futsal branşlarında yarışacak. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Özbey ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya'nın katılımlarıyla başlayan turnuvanın finallerinin ise 19 Mayıs haftasında yapılacağı belirtildi.

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