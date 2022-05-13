Malazgirt'te ‘Okullar Arası Mangala Turnuvası' yapıldı

Muş'un Malazgirt ilçesindeki okullarda eğitim gören 32 öğrencinin katılımıyla ‘Okullar Arası Mangala Turnuvası' yapıldı.

Türklerin geliştirdiği ilk zeka ve strateji oyunu olan mangala, yeni sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Malazgirt'teki tüm okullarda öğrencilerin en çok oynadığı oyunlar arasına girdi. Malazgirt Kaymakamlığı ve İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara mangala hediye edilerek, öğrencileri mangala ile tanıştırıp nasıl oynanacağını öğreten öğretmenler sayesinde turnuva yapıldı.

Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkta yapılan turnuvaya, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Millî Eğitim Müdürü Vedat Kaya, okul idarecileri, öğrenciler, öğretmenler ve öğrenci aileleri katıldı.

Mangala oyununu çok sevdiklerini belirten öğrenciler, çok eski bir tarihe sahip olan bu oyunu kendilerine öğreten öğretmelere teşekkür ettiler.