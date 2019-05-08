Malazgirt'te Ramazan ayına özel tatlar

Batman'dan Ramazan ayı için Muş'un Malazgirt ilçesine gelen ve tatlı usta öğreticilik belgesine sahip Yunus Saray, eşsiz tatlı çeşitleri yaparak ilçe halkının beğenisine sunuyor.

Türkiye'nin sayılı künefe ustalarından olan Yunus Saray, bir yıl önce ilçeye gelerek ‘Künefe Sarayı'nı kuran kardeşi Sezgin Saray'a Ramazan ayında yardımcı olmak ve ilçe halkına özel tatlı lezzetleri sunmak için bir aylığına ilçeye geldi. Yunus Saray, ilçe halkını çok sevdiğini belirterek, burada bulunmaktan son derece mutlu olduğunu dile getirdi. Tatlıcı Saray, “Aslen Bingöl'üyüm, buraya Batman'dan geldim. Türkiye'de künefe usta öğretici belgesi sahibi sayılı kişilerden biriyim. Bölgemizde de tek usta öğreticilik belgesi bende var. Malazgirt ilçesinde dükkân açan kardeşimin bile kalfalık belgisini ben verdim. Buraya Ramazan ayına özel tatlı yapmaya geldim. Vatandaş da tatlılarımızdan memnun durumdadır. Malazgirt gibi tarihi bir ilçede bulunmaktan son derece mutluyum. Burada Ramazan ayı çok güzel geçiyor. Havalar çok serin. Akşam iftarını açan Malazgirtli kardeşlerimiz gelip, tamamıyla kendi ürettiğimiz künefeleri tadıyorlar. Sadece künefelerin peyniri Hatay'dan geliyor” dedi.

Ağabeyi gibi bir ustayla çalışmaktan son derece mutlu olduğunu dile getiren Sezgin Saray ise, “Malazgirt halkına özel tatlı lezzetleri sunmak için abimi burada davet ettim. Ben yaklaşık bir yıl oldu burada ‘Künefe Diyarı' diye bir yer açtım. Çok şükür işlerimiz çok iyi. Ben Malazgirt'te ekmeğimi kazanıyorum. Malazgirt halkı beni bağrına bastı ve beni kendi hemşehrileri gibi karşıladılar. Bende Türkiye'nin sayılı tatlı usta öğreticilerinden olan ağabeyim Yunus Saray'ı Malazgirt'te davet ettim. Sağ olsun beni kırmadı. Birçok yerden teklif almasına rağmen ağabeyim Malazgirt ilçesini tercih etmesi beni de çok sevindirdi. Malazgirt ilçesine tatlı lezzetler sunmanın heyecanı içerisindeyiz” diye konuştu.