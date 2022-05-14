Malazgirt'te resim sergisi

Muş'un Malazgirt ilçesindeki 1071 İmam Hatip Ortaokulu resim öğretmenleri ve öğrencileri tarafından resim sergisi açıldı.

1071 İmam Hatip Ortaokulu resim öğretmenleri ve öğrencileri tarafından okulun bahçesinde düzenlenen serginin açılışını Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya birlikte yaptılar. Resim öğretmenlerinin gözetiminde hazırlanan ve 50 parça eserin yer aldığı sergi, 3 gün boyunca açık kalacak. Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş da sergiyi gezerek, eserleri çok beğendiklerini ifade ettiler.

Kaymakam Demirer, “1071 İmam Hatip Ortaokulu resim öğretmenleri ve öğrencilerimizin hazırlamış olduğu bu sergiyi beğenerek gezdim. Yetenekleriyle beni çok şaşırttılar. Gösterdikleri bu başarı nedeniyle başta okul Müdürümüz Yakut Yiğit, resim öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizi kutluyorum. Malazgirt Kaymakamlığı olarak eğitim öğretimin yanında sosyal faaliyetlere de önem veriyoruz. Sanatsal ve sportif faaliyetlerle çocuklarımızın gelişimine katlı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Sergi sonunda Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer'e kare kalem çalışması resmi 1071 İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yakup Yiğit tarafından hediye edildi.