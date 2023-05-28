İhlas Haber Ajansı

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Malazgirt'te seçmenler oylarını kullanmaya başladı

Muş’un Malazgirt ilçesinde vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı 2.

Muş'un Malazgirt ilçesinde vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için sandık başında.


Malazgirt'te kurulan sandıklara büyük ilgi gösteren seçmenler, sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanma merkezlerinde kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 27 bin 449 seçmenin bulunduğu Malazgirt ilçesinde, 16 mahalle ve 74 köyde toplam 117 sandık kuruldu. Sorunsuz bir şekilde oy kullanma işleminin devam ettiği Malazgirt oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek. Saat 17.00'ye geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından saat 17.00'de sandıklar kapanacak ve oy sayım işlemlerine geçilecek.

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