İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malazgirt'te şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği

Muş’un Malazgirt Kaymakamlığı öncülüğünde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi.

Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı öncülüğünde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi.


Malazgirt Öğretmenevinde verilen yemek, Malazgirt Müftülüğü imamlarının okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yaptığı dua ile başladı. Malazgirt Kaymakam Emre Yalçın'ın şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilendiği iftar yemeğine, Garnizon Komutanı Personel Teğmen Yusuf Gürel, Malazgirt Belediye Başkan Vekili Hasan Çakan, Malazgirt Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, siyasi parti temsilcileri, Malazgirt Devlet Hastanesi yetkilileri, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Malazgirt Hizmet Merkezi Müdürü Sedat Sevimli de katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.