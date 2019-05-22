Malazgirt'te şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği

Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı öncülüğünde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi.

Malazgirt Öğretmenevinde verilen yemek, Malazgirt Müftülüğü imamlarının okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yaptığı dua ile başladı. Malazgirt Kaymakam Emre Yalçın'ın şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilendiği iftar yemeğine, Garnizon Komutanı Personel Teğmen Yusuf Gürel, Malazgirt Belediye Başkan Vekili Hasan Çakan, Malazgirt Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, siyasi parti temsilcileri, Malazgirt Devlet Hastanesi yetkilileri, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Malazgirt Hizmet Merkezi Müdürü Sedat Sevimli de katıldı.