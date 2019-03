Malazgirt'te şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek

Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Malazgirt Hizmet Merkezi tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi.

Malazgirt Öğretmenevinde verilen yemek, Malazgirt Müftülüğü vaizlerinin okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Malazgirt Müftüsü Bünyamin Gölcü'nün yaptığı dua ile başladı. Ardından bir konuşma yapan Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, 'Çanakkale Zaferi ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü' nedeniyle bir araya geldiklerini belirterek, “Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Çanakkale Zaferi ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkilikleri çerçevesinde Malazgirt şehit aileleri ve gazileri onuruna düzenlediğimiz yemeğimize hoş geldiniz. Her zaman söylüyoruz ve her daimde söylemeye devam edeceğiz, şehitler ve gazilerimiz bizim Türk halkının en önemli değerlerindendir. Siz değerli şehit aileleri ve gazilerimiz için kapımız her daim açıktır. Milli beraberlik ve kardeşlik duygularımızın bütünleştiği bu önemli ve anlamlı günde hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Malazgirt Hizmet Merkezi Müdürü Sedat Sevimli'nin de bir konuşma yaptığı yemeğe Cumhuriyet Başsavcısı Dilek Otay, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Duran Turgut Borcaktepe, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, Emniyet Müdürü İlker Eşki, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve kurum amirleri katıldı.