Malazgirt'te ‘Şehit Köşesi' açılışı ve yılsonu sergisi

Muş'un Malazgirt ilçesindeki Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu (Kız Meslek) Lisesi tarafından okula ismini veren ‘Şehit Demet Sezen Köşesi'nin açılışı yapılarak yılsonu sergisi düzenlendi.

15 Temmuz şehitlerinden olan ve okula ismini veren Şehit Demet Sezen anısına Malazgirt Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu (Kız Meslek) Lisesinde oluşturulan ‘Şehit Köşesi'nin açılışı; Kaymakam Emre Yalçın, Malazgirt Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Jandarma Komutanı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Emre Koçalan ve Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya tarafından yapıldı. ‘15 Temmuz Şehitleri ve Şehit Demet Sezen Köşesi'ni çok beğendiğini ifade eden Kaymakam Emre Yalçın, “Okulumuza ismini veren Şehit Demet Sezen başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Davetliler, daha sonra öğrenciler tarafından eğitim öğretim yılı içerisinde yapılan eserlerin yer aldığı yılsonu sergisinin açılışına katıldı. Serginin açılış kurdelesini kesen Kaymakam Emre Yalçın, sergiyi beğendiğini ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Kaymakam Yalçın, "Burada okuyan kızlarımız bir birinden güzel el emeği göz nuru eserler yapmışlar. Böyle eserleri görünce çok mutlu oluyoruz. Çok güzel ve başarılı bir sergi olmuş. Bir birinden güzel ve eğitici şeyler yapmışlar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.