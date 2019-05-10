Malazgirt'te şiddetli yağış ekili alanlara zarar verdi

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde iki gün aralıksız yağan yağmur nedeniyle yaklaşık 100 bin dekarlık ekili alan sular altında kaldı.

İlçe geneli ve köylerinde iki gündür aralıksız süren yağmur yağışı, ilçeden geçen Badışan ve Murat nehirlerinin taşmasına sebep oldu. İki gün boyunca etkisini sürdüren yağmur sebebiyle Malazgirt ovasında iki nehir adeta bir oldu. Murat ve Badışan nehirleri kıyısında bulunan yaklaşık 100 bin dekar ekili alan sel suları nedeniyle zarar gördü.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, sel nedeniyle can kaybı yaşanmamasının kendilerini mutlu ettiğini, ancak ilk tespitlere göre yaklaşık 100 bin dekar ekili alanın su altında kaldığını söyledi. Başkan Kılıç, “İki gündür yağan yağmurdan dolayı ve dağlardaki karlarında erimesi üzerine iki nehrimiz taştı. Malazgirt Ovası deniz gibi oldu. Yaklaşık 100 bin dekarlık ekili şeker pancarı, buğday ve özellikle ilkbaharda ekilen arpa tamamıyla sular altında kaldı. Sular ekilen arpaları ve atılan gübreleri alıp götürdü. Şeker pancarı çamurun içinde kaldı. Şeker pancarlarının sökülüp tekrar ekilmesi lazım. O da çiftçilerimiz için çok büyük bir zarar. Çiftçilerimizin zararı çok büyük. Yağmur suları tarlalarda çekildikten sonra tarım müdürlüğümüz ekipleri ile gelip zarar tespiti yapacağız. İki nehrimizden yükselen sular nedeniyle zarar gören tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileğinde bulunuyoruz” dedi.

Ekili alanları sular altında kalan vatandaşlar ise, yaşananlar karşısında ne yapacaklarını şaşırdılar. Sular altında kalan tarlasına uzun süre bakan çiftçi Tahir Gönül, zararının çok büyük olduğunu söyledi. Çiftçi Gönül, “İki gündür aralıksız yağan yağmur ve dağdaki karların erimesiyle birlikte iki nehrimiz birleşti. Gördüğünüz gibi bir deniz gibi olmuş. Karakaya köyünden tutun Tatlıca köyüne kadar Malazgirt Ovası komple sular altında kaldı. Çiftçilerimizin arpayı, buğdayı ve özelikle şeker pancarı sular altında kaldı. Zararlarımız çok büyük” diye konuştu.