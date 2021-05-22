Malazgirt'te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda korona virüsle mücadeledeki kural ve önlemleri içeren 'Kısmi Kapanma', dün akşam saat 21.00 itibariyle her yerde olduğu gibi Malazgirt'te de başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlerin arttırıldığı ilçede cadde ve sokaklar boş kaldı. Bir yandan devriye atarak kontroller gerçekleştiren polis ekipleri bir yandan da anonslarla "evde kalın" uyarısında bulunuyor.