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Malazgirt'te SYDV mütevelli heyeti seçimi

Muş’un Malazgirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında (SYDV) bir yıl boyunca görev yapacak mütevelli heyet için üye seçimi yapıldı.

Muş'un Malazgirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında (SYDV) bir yıl boyunca görev yapacak mütevelli heyet için üye seçimi yapıldı.


Mütevelli heyetin muhtar üyelerinin seçimi, Malazgirt Kültür Merkezinde yapıldı. Divanın oluşumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündeme geçildi. 2019-2020 yılı mütevelli heyet seçimi, Vakıf Müdürü Yakup Bozkurt başkanlığında, muhtarların tek tek oylarını kullanmalarıyla başladı.


Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde Kılıççı Köyü Muhtarı Metin Kılıç ve Danışmentgazi Mahalle Muhtarı Hasan Başaran, STK temsilcisi olarak Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı ve Karakaya Köyü Muhtarı Mehmet Muhsin Özkahraman, 2020 yılı Malazgirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyetine seçildiler.

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