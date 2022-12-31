Malazgirt'te Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıldı

MUŞ (İHA) –Muş'un Malazgirt ilçesinde, Tarım Kredi Kooperatif Market tarafından şube açıldı.

Çiftçilerin el emeği katkısız ve doğal ürünleri aracısız şekilde tüketiciyle buluşturan Tarım Kredi Kooperatif Market, hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Tarım Kredi Pazarlama ve Mağazacılık bünyesinde faaliyet gösteren ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Market, bir şubesini de Malazgirt'te açtı. Açılışa Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, kurum amirleri, şirket yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Bayram ve Belediye Başkanı Altın, Malazgirt'te açılışını yaptıkları marketin ilçeye hayırlı olması dileklerinde bulundular. İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş'ın yaptığı duanın ardından kurdelesi kesilen marketin açılışına vatandaşlar yoğun katılım sağladı.