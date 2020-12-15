İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malazgirt'te temizlik çalışması

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Belediyesi, kış mevsiminde cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Belediyesi, kış mevsiminde cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı.


Geçtiğimiz yıl aralık ayında hava sıcaklığı eksi 30 derecelerde seyrederken, bu yılın aynı mevsiminde hava sıcaklığının 5 derecelere çıkması üzerine ana ve ara caddelerde temizliğe başlayan Malazgirt Belediyesi ekipleri, yol ve kaldırımlarda bulunan çöpleri temizledikten sonra yıkadı. Malazgirt Belediyesi İtfaiye Şefi Kenan Arslan, bu yıl ilçeye kış gelmediğini belirterek, “Havanın güzel gitmesini fırsat bilerek cadde, yol ve kaldırım temizleme çalışmalarını yürütmekteyiz. Malazgirt ilçesinde kışlar daha çok çetin geçerdi. Tabi bu sene havalar güzel gidiyor, bizde bunu fırsat bilerek temizlik çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.