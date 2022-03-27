Malazgirt'te tiyatro etkinliği

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde, ‘Dünya Tiyatrolar Günü' kapsamında etkinlik düzenlendi.

Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri kapsamında Malazgirt'te perde alan Pinokyo Çocuk Tiyatrosu ekibi, Malazgirtli çocukları eğlendirdi. Masalda yer alan ve çizgi filmlerde de oynayan kahramanları karşılarında gören çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı.

Tiyatroda oynayan Umut Burak Yamar, Hatay'dan geldiklerini belirterek, “Malazgirt'te gösterimizi yaptık. Pinokyo oyununu Malazgirtli çocuklarla buluşturduk. Oyunlarımıza yoğun bir katılım var. Bizi burada misafir eden başta Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer olmak üzere Kültür Müdiresi Sevil Yaman Acaroğlu ve emeği gecen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.