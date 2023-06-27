İhlas Haber Ajansı

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Malazgirt'te trafik kazası: 1 yaralı

Muş’un Malazgirt ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre kaza, Patnos-Malazgirt kara yolu üzerindeki Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Tahir Gezmiş yönetimindeki 48 SD 383 plakalı araç ile Nedim Turan idaresindeki 49 D 4085 plakalı araç bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Kazada yaralanan Tahir Gezmiş ambulansla Malazgirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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