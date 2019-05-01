Malazgirt'te ‘TÜBİTAK Bilim Fuarı' sergisi

Muş'un Malazgirt ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık) Lisesi öğrencileri tarafından 'Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Fuarı' sergisi açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında öğrencilerin hazırlamış olduğu bir birinden güzel projeler, Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık) Lisesinin sentetik halı sahasında sergilendi. TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisine Malazgirt Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık) Lisesi Müdürü Dinçer İpek, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Serginin açılış kurdelesini kesen Malazgirt Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, "hayırlı olsun" temennilerinde bulundu.

Öğrencilerin resim, teknoloji, tasarım ve bilimsel çalışmalarının yer aldığı bilim fuarını gezerek projeleri tek tek inceleyen Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, projeler hakkında bilgi alarak başarılı çalışmalarından dolayı öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık) Lisesi Müdürü Dinçer İpek ise, yarının bilim adamlarını yetiştirirken, ilgi ve yeteneklerini bir şenlik havası içerinde paylaşmak istediklerini söyledi. Eğitim öğretimi okulun dört duvarının dışına çıkarmak istediklerini vurgulayan İpek, "Asıl unutulmayan bilgi, yaparak elde edilen öğrenmedir" dedi.