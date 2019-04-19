Malazgirt'te Turizm Haftası kutlamaları

15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Malazgirt ilçesine 'Kültür Gezisi' düzenledi. Kültür gezisi, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mevlüt Doğan ve beraberindeki heyetin İlçe Kaymakamı Emre Yalçın'ı makamında ziyaretleri ile başladı. Yoğun ilginin gösterildiği gezide; 1071 Malazgirt Zafer Anıtı, Tarihi Malazgirt Kalesi ve Tarihi Milli Park ziyaret edildi. 1071 Zafer Anıtı'nda kısa bir açıklama yapan Kültür ve Turizm İl Müdürü Mevlüt Doğan, Malazgirt simgelerinden olan Zafer Anıtı'nın yapılış tarihini anlattı. Doğan, "15-22 Nisan Turizm Haftası münasebetiyle biz bu etkinliği düzenledik. Her yıl ülkemizin ve ilimizin bir kültürel varlığına ve değerlerine gezi düzenliyoruz. Bu yılda Malazgirt Zafer Anıtı, Tarihi Malazgirt Kalesi ve Tarihi Milli Park'a gezi düzenledik. Malazgirt Zafer Anıtı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1971 yılında Mimar Mustafa Aslaner tarafından mimari projesi hazırlanmıştır. 1986 yılında inşaatına başlanmış ve 1989 yılında da inşaatı sona ermiştir. Zafer Anıtı, 42 metre yüksekliğinde bir anıttır. Anıt sütunları arasındaki boşluklar, Türklerin Anadolu'ya geçişini, sütunlar ise Anadolu'nun kapısını simgelemektedir" dedi.

Malazgirt Kültür Müdürü Sevil Acaroğlu'nun da eşlik ettiği gezi, Tarihi Malazgirt Kalesi ve Tarihi Milli Park ziyaretleri ile son buldu.

Geziye; Kültür ve Turizm İl Müdürü Mevlüt Doğan, Malazgirt Kültür Müdürü Sevil Yaman Acaroğlu, şehit ailelerinin çocukları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki öğrenci evlerinde kalan öğrenciler katıldı.