Malazgirt'te vatandaşlar Kadir Gecesi'nde camilere akın etti

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde vatandaşlar Kadir Gecesi dolayısıyla Malazgirt Merkez Camii'ne akın etti.

Kadir Gecesinde başta Sultan Alparslan ve şehit askerleri ile vatanı için canını seve seve veren şehitler için gerçekleştirilen Kur'an tilavetinin yanı sıra Mevlid-i Şerif okundu. Malazgirt İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü'nün yapmış olduğu vaazdan sonra, dua için eller semaya kalktı.

Cami çıkışı vatandaşlar hayırda bir birleriyle yarıştılar. Camiye gelen hemen hemen her vatandaşlara ölmüşlerinin hayrına ellerinde kek, meyve suyu, gül suyu, lokum getirerek camiden çıkan cemaate ve çocuklara dağıttılar.