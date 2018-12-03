Malazgirt'te veli toplantısı

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesindeki Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde veli toplantısı yapıldı.

Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen veli toplantısında konuşan Okul Müdürü Adem Uslu, velilerin öğrencileriyle yeterli ilgilenmediğinden yakındı. Müdür Uslu, “Okulumuzda okuyan öğrencilerinizle yakından ilgilenin. Özelikle 11. Ve 12. sınıf öğrencilerinizin üzerinde durun. Onlarla ilgilenin. Bol bol kitap okumalarını isteyim. Gelin okulumuza, öğrencilerinizin durumu sorun. Bu çocukların önlerinde üniversite sınavı var. Bizler okulumuzda her zaman kurs veriyoruz. İnanın bu kurslardan aldıkları eğitimi özel kurslarda bile alamazlar. Okulumuzun her bir öğretmeni bir birinden değerlidir. İlçe Kaymakamımız Emre Yalçın ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Vedat Kaya'nın ilçemizde okuyan tüm öğrencilere verdikleri eğitim yardımları için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantı, öğrenci velilerinin branş öğretmenlerinden bilgiler almasıyla sona erdi.