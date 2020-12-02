Malazgirt'te vergi affı için müracaatlar başladı

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Belediyesi; su, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam, kira, işgaliye gibi borçların yeniden yapılandırılacağını duyurdu.

Malazgirt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun' çerçevesinde vatandaşların biriken borçlarını peşin ödemeleri halinde faizlerin yüzde 90'a kadar sıfırlanacağını, taksitli ödemelerde ise düşük faiz uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, “Yapılandırmadan yararlanacak olan vatandaşların en genç 31.12.2020 tarihine kadar kurumumuza başvurmaları gerekmektedir” denildi.

Belediye Başkanı Cengiz Altın, vergi affı ile ilgili mükelleflere çağrıda bulunarak yapılandırmadan faydalanmalarını istedi.