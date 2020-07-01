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Malazgirt'te yayla yollarında çalışmalar devam ediyor

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran Belde Belediyesi, çiftçiler tarlalarına rahat ulaşım sağlasınlar diye yayla yollarında çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran Belde Belediyesi, çiftçiler tarlalarına rahat ulaşım sağlasınlar diye yayla yollarında çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.


Konakkuran Belediyesi, geçtiğimiz ay içerisinde beldede yürüttüğü hummalı çalışmalarla birçok yayla yolunu trafiğe açmayı başardı. Belediye ekiplerinin hummalı çalışmaları sunucunda belde halkının yaylalara rahat ulaşımını sağlayan yeni yollar açtıklarını ifade eden Konakkuran Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu, "Belde halkımızın sıklıkla kullandığı kırsal ve yayla yollarını rahat ve güvenli hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz yaklaşık bir aydır beldemizin üst tarafında bulunan yaylamızda yeni yol açma ve yol onarım bakım çalışmasını yoğun şekilde sürdürüyor. Beldemizin tek geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olduğu için bizde çiftçilerimiz yaylaya ve tarlalarına rahat ulaşım sağlasınlar diye bu çalışmamızı başlattık" dedi.

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