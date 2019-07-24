Malazgirt´te yeni yol açma çalışmaları devam ediyor

Muş'un Malazgirt Belediyesi ilçede yol sorununa çözüm üretmek için mahalle aralarında başlattıkları yeni yol açma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Malazgirt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Yaman'ın koordinasyonunda başlatılan yeni yol açma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Saltukgazi Mahallesi Şehitlik mevkisinde 10 metre genişliğinde yeni yolların açılma çalışması başladı. Malazgirt belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekibinin yaptığı çalışmaları yerinden denetleyen Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, yeni açılacak yolun tüm Malazgirtlilere hayırlı olsun dileyerek, bir şehrin gelişmesinde öncelikli olarak yeni yolların açılması gerektiğini belirtti. Saltukgazi Mahallesi Şehitlik mevkisinde yeni yol açma ve genişletme çalışmaları başlattıklarını belirten Başkan Altın, bu yolların bitmesiyle beraber ilçemizdeki diğer mahallelerimizde yol ihtiyacı olan her bölgelerde de yeni yollarında açılacağını söyledi.

Vatandaşlar ise, ilçede yeni yolların açılması trafik sorunları kısmen de hallolunacağını belirtiler.