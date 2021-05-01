Malazgirt'te yeni yol açma çalışmaları devam ediyor

Muş'un Malazgirt Belediyesi, ilçenin yol sorununa çözüm üretmek için merkez ve mahalle aralarında başlattığı yeni yol açma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Malazgirt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Yaman'ın koordinasyonunda başlatılan yeni yol açma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şekerbulak, Danişmentgazi ve Sahtekingazi mahallelerinin ara yollarında 10 metre genişliğinde yeni yolların açılma çalışması yoğun şekilde devam ediyor. Malazgirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekibinin yaptığı çalışmaları yerinden inceleyen Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçede yeni açılacak yolların hayırlı olmasını dileklerinde bulunarak, “Bir şehrin gelişmesinde öncelikli olarak yeni yolların açılması gerekir. Bizlerde bu kapsamda Şekerbulak, Danişmentgazi ve Sahtekingazi mahallelerinde yeni yol açma ve genişletme çalışmaları başlattık. İhtiyaç duyulan bölgelerde de yeni yol açma çalışmalarımız olacaktır. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.