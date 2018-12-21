Malazgirt'te ‘Yerli Malı Haftası' etkinliği

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından yapılan etkinlikle ‘Yerli Malı Haftası' kutlandı.

Kültürel ve sanatsal faaliyetlere büyük önem veren Malazgirt Kaymakamlığı tarafından hizmete açılan Aile Destek Merkezi (ADEM), özel günler nedeniyle düzenlediği etkinliklerle de adından söz ettiriyor. Koordinatör Akın Karıkutal, usta öğreticiler ve yaklaşık 50 kursiyerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte yerli malının ve tutumlu olmanın önemine vurgu yapıldı. ADEM usta öğreticileri ile kursiyerlerin evlerinden getirdikleri yiyecek ve içecekler, her kurs odasında açılan sofralarda tüketildi.

ADEM'de düzenlen Yerli Malı Haftası etkinliği hakkında bilgiler veren ADEM Koordinatörü Akın Karıkutal, yerli malı tüketiminin ülkemiz ekonomisi için çok önemli olduğunu vurguladı. Yerli Malı Haftası'nın önemi konusunda bilgiler veren Karıkutal, usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından hazırlanan ikramlar için de teşekkür etti.