Malazgirt'te yıllardır geri dönüşüme katkı yapıyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde kış mevsiminin bitmesinin ardından eski ve hurda alımı yapan vatandaşlar sezonu açtılar.

İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinde şehir içerisinde ve köylerde dolaşarak eski naylon ve metal eşyaları satın alarak hurdacı toptancılarına satarak para kazanmaya çalışan vatandaşlar, sezonu açtılar. Tekerlekli arabalarla şehir içerisinde dolaşıp yakın köylere giderek gün boyunca kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalıp, naylon ve metal eşyaları toplayan vatandaşlar, geçimlerini sağlamak için zor da olsa gün boyu dolaşıp çalışmayı tercih ediyorlar. Malazgirt ilçesinde 22 yıldır bu işi yapan Abdullah Akçam isimli vatandaş, “Yıllardır ülkemizin ekonomisi için geri dönüşüme katkı sağlıyorum. Çok şükür yazın işlerim çok iyi. 22 yıldır topladığımız hurdaları ülkemizin ekonomisine katkı sağlasın diye geri dönüşüme gönderiyorum. Bahar ayları ve yaz ayları içinde topladığımız hurdaları tırlarla İskenderun'a gönderiyorum. Yaptığımız işle atıl durumda olan hurda malzemeleri geri döşümle kazandırarak hem ülkemiz hem de aile ekonomimize katkı yapıyoruz" dedi.

“Binaların yıkım işlerini de titizlikle yapıyoruz”

Akçam, ilçede ömrünü tamamladığı için yıktırılan binaların yıkım işlerini de titizlikle yapıp yine geri dönüşüme katkı yaptığını dile getirerek, “Tarihi ilçemiz yeni bir sürece girdi. Cumhurbaşkanımız sayesinde çok güzel yatırımlar oluyor. Burada eskiyen yapılar yıkılıp yenileri yapılıyor. Bende profesyonel ekibimle birlikte eskiyen binaların yıkım işlerini yapıyorum. Buradan çıkan hurda malzemeler yine geri dönüşüme gönderiyorum” diye konuştu.