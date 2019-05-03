Malazgirt'te yılsonu sergisi

Muş'un Malazgirt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru eserler, açılan sergiyle ilçe halkının beğenisine sunuldu.

Malazgirt Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesinin spor salonunda düzenlenen serginin açılış kurdelesini İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kursiyerlerle birlikte kesti. Burada bir konuşma yapan Malazgirt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fehmi İbek, “Halk eğitim merkezleri, gönüllülüğe bağlı olarak her yaştaki insanların ilgi, yetenek ve beklentileri doğrultusunda mesleki ve teknik, sosyal ve kültürel amaçlı kurslar düzenlenmektedir. Hayat boyu öğrenmede eğitim merkezi olan halk eğitim merkezleri, beşikten mezara kadar eğitim ilkesiyle tüm bireylere, toplumun içindeki tüm insanlara hizmet vermeyi kendisine amaç edinmiş eğitim kurumlarıdır. Malazgirt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında 178 kurs açılmış, bu kurslarda 2 bin 426 kursiyer eğitim almış olup; bu kurslarda 42 usta öğretici görev yapmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin başlatmış oldukları okuma yazma seferberliğinin ikinci döneminde 37 adet okuma yazma kursu ve 8 adet okuma yazma seviye tespit sınavı düzenlenmiş olup 108 kursiyere belge verilmiştir. Malazgirt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak mezun olmuş öğrencilerimize yönelik YKS hazırlık için merkezimizde 3 bölümde toplam 103 öğrenci, 10 branş öğretmeni ile iddialı bir maratona hazırlık yapılmaktadır. 2018-2019 eğitim öğretim yılı açık öğretim lisesi ve ortaokul kayıt işlemleri kapsamında yaklaşık 900 öğrenciye hizmet verilmektedir. Yıl içerisinde yaptığımız çalışmalarda bizlerden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen ve bizleri cesaretlendiren Kaymakamımız Emre Yalçın başta olmak üzere çalışmalarımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Folklor ekibinin gösterisi, müzik dinletisi ve başarılı kursiyerlere ödüllerinin verilmesinin ardından kursa katılan kadınların yıl boyunca yaptığı el işi biçki, dikiş, nakış gibi ürünlerin yer aldığı sergiyi gezen Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve beraberindekiler, kursa katılan kadınları çalışmalarından dolayı kutladılar.

Yılsonu sergisine Malazgirt Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, İlçe Kültür ve Turizm Müdürü Sevil Yaman Acaroglu, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fehmi İbek, kurum müdürleri, kursiyeriler ve çok sayıda vatandaş katıldı.