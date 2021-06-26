Malazgirt'te YKS heyecanı

MUŞ (İHA) –Muş'un Malazgirt ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapıldı.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Muş'un Malazgirt ilçesinde de YKS heyecanı start aldı. İlk defa YK sınavının yapıldığı ilçede adaylar sınavda ter dökerken, aileleri de okul bahçelerinde dua edip Yasin-i Şerif okudu. 7 merkezde bin 850 öğrencinin katıldığı YKS'de, öğrenciler korona virüs önlemleri çerçevesinde sınıflara alındılar.

Sınav öncesi heyecanlı olduğu gözlemlenen öğrenciler iyi bir puan alarak istedikleri üniversitelere yerleşmek istediklerini ifade ederken, ilçede ilk kez ÖSYM Merkezli sınav yapılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren aileler ise yetkililere teşekkür ettiler.

Sınavın ilçede yapılmasına sevindiklerini belirten Cemre Sönmez isimli aday, “Şu an çok mutluyuz. ÖSYM'nin Malazgirt'te sınav yapması gayet iyi oldu. Eskiden Muş'a, Tatvan'a gidiyorduk. Sabah erken ya da bir gün önceden gidiyorduk. Kiminin ulaşımı vardı kiminin yoktu. Gerçekten çok zordu ama şimdi Malazgirt'e olması çok iyi oldu. Hem uyku açısından hem de ulaşım açısından gayet iyi oldu, mutluyuz. Gelecek senelerde de burada olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Muş'un Bulanık ilçesinden gelen İbrahim Bostancı isimli veli ise sınavın yakın ilçede yapılmasından memnun olduğunu dile getirerek, sınava giren öğrencilere başarılar diledi. Bostancı, “Eskiden sınavdan bir gün önce Muş'a gitmek zorunda kalıyorduk. Daha doğrusu öğrencilerimizi götürmek zorunda kalıyorduk. Otel masrafları, ailenin yokluğu öğrencilerde stres, heyecan oluşturuyordu. Şimdi Malazgirt'te olması, bizim için çok avantajlı. Bir de sağ olsun belediye başkanımız öğrencilere meyve suyu, su ve kek gibi ikramlar bırakmış. Bu da çok güzel bir şey. Burada emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.