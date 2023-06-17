Malazgirt'te YKS heyecanı yaşanıyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) birinci oturumu başladı.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Muş'un Malazgirt ilçesinde de YKS heyecanı başladı. İkinci defa YKS sınavının yapıldığı ilçede adaylar sınavda ter dökerken, aileleri de okul bahçelerinde dua edip Yasin-i Şerif okudu. Sınav öncesi heyecanlı olduğu gözlemlenen öğrenciler iyi bir puan alarak istedikleri üniversitelere yerleşmek istediklerini ifade ederken, ilçede ikinci kez ÖSYM Merkezli sınav yapılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren aileler ise yetkililere teşekkür ettiler.

Sınavın ilçede yapılmasına sevindiklerini belirten Aleyna Eşin isimli aday, “Şu an çok mutluyuz. ÖSYM'nin Malazgirt'te sınav yapması gayet iyi oldu. Eskiden Muş'a, Tatvan'a gidiyorduk. Ya sabahın erken saatinde ya da bir gün önceden gidiyorduk. Kiminin ulaşımı vardı kiminin yoktu. Gerçekten çok zordu ama şimdi Malazgirt'e olması çok iyi oldu. Hem uyku açısından hem de ulaşım açısından gayet iyi oldu, mutluyuz. Gelecek senelerde de burada olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Muş'un Bulanık ilçesinden gelen Murat Yıldırım isimli veli ise sınavın yakın ilçede yapılmasından dolayı memnun olduğunu dile getirerek, sınava giren öğrencilere başarılar diledi. Yıldırım, “Eskiden sınavdan bir gün önce Muş'a gitmek zorunda kalıyorduk. Daha doğrusu öğrencilerimizi götürmek zorunda kalıyorduk. Otel masrafları ve ailenin yokluğu, öğrencilerde stres, heyecan oluşturuyordu. Şimdi Malazgirt'te olması, bizim için çok avantajlı. Bir de sağ olsun belediye başkanımız öğrencilere meyve suyu, su ve kek gibi ikramlar bırakmış. Bu da çok güzel bir şey. Burada emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.