Malazgirt'te yüzlerce öğrenci EBA destek noktasından faydalanıyor

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde birçok okulda oluşturulan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktası, yüzlerce öğrencinin eğitim almasına imkan sağlıyor.

Malazgirt ilçesindeki Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi, Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık) Lisesi, Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu (Kız Meslek) Lisesi, Süphan Anadolu Lisesi, Feyzi Akkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi, Malazgirt 1071 İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu, Şehit Suat İshakoğlu Ortaokulu ve Saftekin Gazi İlk ve Ortaokulunda yaklaşık 62 bilgisayar ile oluşturulan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktası, yüzlerce öğrencinin eğitim almasına imkan sağlıyor. İlçe Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda kurulan EBA destek noktaları hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, 9 okulda ve iki adet gezici araçta kurulan EBA destek noktalarında yüzlerce öğrencinin faydalandığını belirtti. Müdür Kaya “İlçemizde 9 okulumuz ve iki gezici aracımızda kurulan EBA destek noktalarımızdan yüzlerce öğrencimiz dönüşümlü olarak canlı ders ve destek alarak eğitimlerini bu şekilde sürdürmektedir. Burada dönüşümlü olarak öğrenci haftanın beş günü, hatta isterlerse hafta sonları da EBA eğitim noktalarından destek alabilir ve eğitimlerini görebilirler. Okullarımızda ve gezici EBA destek araçlarımızın oluşmasında bizlere her zaman destek veren Kaymakamımız Emre Yalçın'a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Öğrencilerin okul girişlerinde korona virüse karşı dezenfektan ve maske başta olmak üzere gerekli önlemlerin alındıktan sonra EBA destek noktalarına alındığına değinen Müdür Kaya, “Öğrencilerin hiçbir bulaşıcı hastalığa yakalanmaması ve bu virüsten etkilenmemesi için tüm önlemleri okul idarelerimiz, öğretmenlerimiz almaktadır. Maske ve dezenfektan her saat öğrencilerimizin yanında hazır bulunmakta ve okul girişlerinde de öğrencilerimize dağıtımı yapılmaktadır. Öğrencilerimizi EBA destek noktalarındaki sınıflarımıza, öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizin nezaretinde alınmakta ve derslerimiz gerekli tedbirler alınarak işlenmektedir” ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin tüm öğrencilerin EBA destek noktalarından faydalanması olduğuna vurgu yapan Müdür Kaya “Bakanlığımız, valiliğimiz, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü olarak bütün öğrencilerimize ulaşmak için bir gayret içerisindeyiz. İnşallah biz bunu da hep birlikte başaracağız. Bütün öğrencilerimizin EBA destek noktalarına ve EBA'ya ulaşım noktasında gayretlerimiz olacak. Çalışmalarımız devam ediyor. Öğrencilerimizin yüz yüze eğitim almadıkları dersler burada verilerek, fırsat ve imkan eşitliğinden mahrum kalmamaları için gerekli tüm önlemler alındı. Ben öncelikle bu imkanları sağlayan Bakanlığımıza, valiliğimize ve müdürlüğümüze teşekkür ediyor, 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ülkemize, ilimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Malazgirt 1071 İmam Hatip Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler de, EBA destek noktalarından haftanın 5 günü faydalandıklarını ifade ederek yetkililere teşekkür ettiler.