Malazgirt'te yüzlerce öğrenciye kitap yardımı

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde Taner Kaplan isimli esnaf, ilçedeki öğrencilere test kitabi ve üniversiteye hazırlık kitapları dağıtımı yaptı.

2018-2019 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilline girecek öğrenciler tatilde test çözsünler diye 118 ortaokul öğrencisi, 120 üniversite ye hazırlanan öğrenciler olmak üzere toplamda 238 öğrenci 680 adet kitap dağıtıldı. Hayırsever esnaf Taner Kaplan, bu kampanyayı 14 yıldır her fırsatta yaptığını ve bundan sonraki yıllarda da bu tür kitap yardımlarına devam edeceğinin altını çizdi. Kaplan, dağıtılan kitapların 580 adet ortaokul ve üniversiteye hazırlık test kitabı, 100 adet ise deneme sınavı olduğunu belirtti. Hayırsever esnaf Taner Kaplan, ilçede eğitim seviyesinin yükselmesi için bu kampanyayı yaptığını belirterek, buna benzer projeler sayesinde eğitimin kalitesinin yükseltilebileceğini söyledi. Kaplan, "Benim babamda bir eğitimci. Kendisi emekli öğretmen. Babam bu alabalık tesisini kurdu. Buradan kazandığımız parayla ilçemizdeki öğrenci kardeşlerimize bir nebzede olsa yardımcı olmak istedik. O yüzden tamamıyla kendi imkanlarımızla 580 adet ortaokul ve üniversiteye hazırlık test kitabı, 100 adet deneme sınavı alarak, yarıyıl tatiline giren öğrenci kardeşlerimize dağıtık. Amacımız bu kitaplar ile kardeşlerimiz bu 15 günlük tatil boyunca boş durmayıp derslerine çalışmaları. Çünkü iyi yetişmiş, donanımlı nesiller, hem kendilerinin geleceği hem de ülkemizin ve ilçemizin geleceği açısından son derece önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle 2018-2019 eğitim-öğretim yarıyılının öğrencilerimize, onların fedakâr aile ve velilerine, eğitim ve öğretim yılı boyunca büyük fedakârlıklarla görev yapacak olan öğretmenlerimiz ve bütün milli eğitim camiası için hayırlı olmasını temenni eder, saygı ve sevgilerimle selamlarım” dedi.