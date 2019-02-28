Malazgirt'teki STK'lar tek çatı altında birleşti

Muş'un Malazgirt ilçesindeki sivil toplum kuruluşları, ‘Malazgirt Sivil Toplum Örgütleri Platformu' çatısı altında birleşme kararı aldı.

Malazgirt'te faaliyetlerde bulunan sivil toplum kuruluşları, ilçenin sorun ve sıkıntılarını çözüme kavuşturma amacıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundular. Yapılan istişareler sonucunda sivil toplum kuruluşları, MASTOM Platformu çatısı altında birleşti. Yapılan son toplantının ardından Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, MASTOM Platformunun ilk başkanı seçildi. Açıklamalarda bulunan Tahsin Kılıç, platformun oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Platformun en büyük misyonu, yaşadığımız şehir olan ilçemizin sosyal kültürel standartlarının yükselmesine katkı sunmaktır. Bu vizyon çerçevesinde şehrimizde faaliyet gösteren bütün siyasi partiler, STK'lar, toplumun iç dinamikleri olan kanaat önderleri, aydınlar, toplumun bütün erkleri bu kapsamda katkı sunması elzemdir. Platform olarak bir arada bulunmamızın tek amacı şehrimizi kalkındırmakla beraber toplumsal birlikteliği ve sosyal barışın tesisini sağlamaktır. Her türlü ötekileştirmeyi bertaraf ederek din, dil, ırk, siyasi görüş, kabile, aşiret, STK, sendika, siyasi parti ve her türlü görüşümüzü bir kenara bırakarak, birçok konuda sahipsiz bırakılan şehrimize yeni ve taze bir kan getirmektir. Tek partimiz, tek davamız, tek sevdamız, tek aşkımız, tek ideolojimiz ve tek yaşantımız, şanlı tarihe sahip Malazgirt ilçemize odaklanmaktır" dedi.

Bu platformun ilçenin gür sesi olacağı, temel sorunların çözümü için azami gayret ve çaba göstereceğinden kimsenin şüphe duymamasını isteyen Başkan Kılıç, "Dili, dini, ırkı, mezhebi, siyasi görüşü ne olursa olsun herkes aynı hedefe hizmet edecek, ilçemizin sorun ve sıkıntılarının çözümü için çaba gösterilecektir ve çözüm yolları aranacaktır. Hiç kimseyi kırmadan, kötülemeden ilçemizin temel değerleri olan örf ve adetlerimiz baz alınarak kanun ve yasalar çerçevesinde ilçemizin, memleketimizin daha güzel yaşanılabilir bir ilçe olması için gece gündüz, yağmur çamur demeden çalışmalar yapacaklarından hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanlık makamında gerçekleşen toplantıya 14 STK temsilcisi katıldı.